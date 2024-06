Descubra as técnicas de rejuvenescimento facial mais procuradas no Brasil O Brasil está no ranking mundial de país que mais faz cirurgias plásticas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica...

O Brasil está no ranking mundial de país que mais faz cirurgias plásticas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, apenas em 2023 foram realizados mais de 2 milhões de procedimentos no país. Entre as intervenções procuradas, um dos procedimentos em alta é o rejuvenescimento facial. Com décadas de experiência em cirurgia plástica, o Dr. Juvenal Frizzo explica as duplas principais técnicas utilizadas atualmente para o procedimento: o Deep Plane e High SMAS.

