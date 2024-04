Governo prevê para novembro deste ano início de nova onda de casos de dengue

Alto contraste

A+

A-

São 1.792 óbitos confirmados em 2024 (Tânia Rêgo/Agência Brasil - Arquivo/Tânia Rêgo/Agência Brasil - Arquivo)

A secretária de Vigilância em Saúde, Ethel Maciel , disse que a previsão do Ministério da Saúde é que o começo da subida da nova onda casos de dengue que deve alcançar o pico em 2025 pode ser antecipada para novembro deste ano. Segundo ela, o padrão costumava ser de subida de casos em março e pico da doença entre as semanas 15 e 16 (durante abril), mas que isso foi antecipado este ano e a tendência é que o mesmo aconteça em 2025.

“Nós vamos nos preparar para isso. A ideia é que nós possamos pactuar as ações já em junho ou julho, então a gente começa pactuando as ações para possível subida de casos ainda em novembro”, explica.

Desde o começo do ano, o Brasil acumula 3,852 milhões de casos prováveis da doença e 1.792 mortes foram confirmadas. Outras 2.216 estão sendo investigadas para confirmar a causa.

O Brasil já bateu os recordes de números de casos prováveis e de mortes registrados pela doença na série histórica. O número mais alto de mortes era de 2023, com 1.179 registros. Já o ano com o maior número de casos era 2015, com 1.688.688.

Publicidade

São Paulo é a unidade da federação com mais óbitos registrados em 2024, com 415, seguido por Minas Gerais (291), Distrito Federal (288), Paraná (202) e Goiás (133). Somadas, as cinco UFs acumulam 74% do total de óbitos.

O Distrito Federal é a unidade da federação com maior taxa de incidência de casos prováveis, com 8.267,4 casos por 100 mil habitantes. Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo e Goiás aparecem em seguida, somando 54% do número absoluto de casos.

A faixa etária que mais registra casos de dengue é de 20 a 29 anos, com mais de 713 mil casos, o que representa quase um em cada cinco casos. Na separação por gênero, as mulheres são a maioria a contrair a doença (55,2%)