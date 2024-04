Alto contraste

MMA Impact Brasil 2024: confira a programação de hoje

Estratégias para desenvolver liderança, gerenciar mudanças e alcançar resultados. Regras de ouro do Retail Media: o futuro da publicidade digital. Como lidar com a nova realidade phygital e suas novas jornadas. E um papo inspirador sobre IA Generativa. Esse é um resumo do que rolou durante a manhã desta terça-feira (9) no MMA Impact Brasil 2024, evento que reúne nomes importantes do mercado para falar sobre marketing, inovação e tecnologia.

O Portal R7 está fazendo a transmissão ao vivo das palestras no seu site e nas redes sociais.

A programação da parte da tarde do MMA Impact Brasil 2024 começa às 13h45. Não perca! Os dilemas da comunicação na era da inteligência artificial, o caminho para o coração do consumidor e o poder da personalidade para gerar conexões serão alguns dos temas abordados por nomes importantes do mercado.

Serviço:

MMA Impact Brasil 2024

Data: 9 e 10 de abril, a partir das 8h30

Local: Transamérica Expo Center Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro, São Paulo – SP

