MMA Impact Brasil 2024: confira a programação de hoje (10)

O Portal R7 está fazendo a transmissão ao vivo das palestras no seu site e nas redes sociais

Impacto de novas plataformas em cultura, comportamento e consumo; evolução e desafios na era digital; Retail Media, uma realidade em desenvolvimento, e mitos ou verdades sobre marcas e creators. Esses são alguns dos temas que serão abordados na jornada desta quarta-feira (10) do MMA Impact Brasil 2024, evento que reúne nomes importantes do mercado para falar sobre marketing, inovação e tecnologia.

A programação conta ainda com uma palestra marcada para as 15h da executiva Paula Morales, Diretora do Núcleo de Integração de Marca & Conteúdo da RECORD. Ela vai abordar o poder de alcance da TV aberta e as inúmeras possibilidades de recortes de conteúdo.

Na jornada de terça-feira (9), os participantes do MMA Impact Brasil 2024 abordaram os seguintes temas: estratégias para desenvolver liderança, gerenciar mudanças e alcançar resultados; regras de ouro do Retail Media: o futuro da publicidade digital; como lidar com a nova realidade phygital e suas novas jornadas; e os dilemas da comunicação na era da inteligência artificial.

Serviço:

MMA Impact Brasil 2024

Data: 9 e 10 de abril, a partir das 8h30

Local: Transamérica Expo Center Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro, São Paulo – SP

https://www.mmaglobal.com/impactbrasil2024