MMA Impact Brasil 2024: Parceria da Record com Veja é destaque em evento Para Paula Morales, diretora da emissora, mercado busca cada vez mais apresentar as marcas dentro de um contexto de geração de conteúdo espontâneo

A parceria da RECORD com Veja, da Reckitt, para divulgação da Promoção Veja Pisadinha, em 2023, foi apresentada como case de sucesso em palestra realizada na tarde desta quarta-feira (10) no MMA Impact Brasil 2024, evento que reúne nomes importantes do mercado para falar sobre marketing, inovação e tecnologia.

Em um projeto totalmente multiplataforma, a ação conquistou o público. E contou com a participação da apresentadora Ana Hickmann, do Hoje em Dia.

A marca estava sorteando R$ 1 milhão e milhares de pares de pisadinhas, uma espécie de “meia esfregão”, para os consumidores e consumidoras limparem a casa dançando. Em vídeo publicado no canal da apresentadora e depois divulgado nas redes sociais do Portal R7 e da RECORD, a apresentadora caiu na dança e na limpeza da própria cozinha com Veja após preparar um delicioso nhoque (confira aqui).

Para a executiva Paula Morales, Diretora do Núcleo de Integração de Marca & Conteúdo da RECORD, esse é um exemplo de como o mercado busca cada vez mais apresentar as marcas dentro de um contexto de geração de conteúdo espontâneo.

“Veja rompe barreiras conosco”, disse Paula Morales. Em 2021, a marca “sujou” o logo da RECORD na tela da televisão, para ser limpo em seguida com o produto líder no segmento de limpeza brasileiro.

De acordo com Luccas Athayde, Diretor de Mídia da BETC Havas, a construção da ação em conjunto pela emissora e a marca, por meio da agência, foi fundamental para o êxito na exposição da marca. “Projeto desenvolvido a quatro mãos é o futuro”, avalia o executivo.