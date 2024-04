MMA Impact Brasil 2024 vai debater tendências mais importantes do marketing

Alto contraste

O MMA Impact Brasil 2024 vai juntar nomes importantes do mercado nos dias 9 e 10/4 no Transamérica Expo Center, em São Paulo. O evento debaterá retail media, inteligência artificial, eSports e economia criativa.

A programação (confira aqui) explora as tendências mais importantes do marketing, incluindo as revoluções impulsionadas pela inteligência artificial generativa, além da troca de insights sobre negócios, comportamento do consumidor e mercado.

A expectativa é receber um público de 6 mil profissionais de marketing e publicidade neste que se consolida como o maior evento da indústria no Brasil. Líderes de grandes empresas vão falar sobre marketing, inovação e tecnologia. Serão cerca de 14 horas de programação, com cerca de 70 palestrantes em mais de 30 painéis divididos em 4 palcos.

Em palestra marcada para as 15h do dia 10/4, Paula Morales, Diretora do Núcleo de Integração de Marca & Conteúdo da Record, vai abordar o poder de alcance da TV aberta e as inúmeras possibilidades de recortes de conteúdo.

“O evento cresceu mais de 35% em relação ao ano anterior, tanto em pessoas como em espaço. Nosso foco continua a ser discutir e acelerar o impacto nos negócios”, afirma Fabiano Destri Lobo, CEO da MMA Latam.

As inscrições para o evento podem ser feitas pelo site do evento. Além das opções de passaporte para um ou dois dias de evento, também é possível adquirir o VIP Pass, que dá acesso ao Members Lounge, uma área VIP reservada para lideranças com oportunidades de matchmaking, espaço para reuniões e snacks.

Desde 2018, o MMA Impact Brasil é carbono zero. Durante o evento, o público é convidado a responder um questionário com dados sobre o impacto que cada um causou para possibilitar a neutralização da emissão de carbono.

MMA Impact Brasil 2024

Data: 9 e 10 de abril, a partir das 8h30

Local: Transamérica Expo Center

Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro, São Paulo – SP

https://www.mmaglobal.com/impactbrasil2024