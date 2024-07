Amazon vai construir servidor ultrassecreto para a Austrália Operação deve custar US$ 1,3 bilhão aos cofres públicos do país da OceaniaLeia a matéria completa no nosso parceiro Tecnologia: notícias...

Revista Oeste|Do R7 06/07/2024 - 22h33 (Atualizado em 06/07/2024 - 22h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share