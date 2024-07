Samsung lança novos Galaxy Watch com rastreador de saúde e idade biológica A empresa desafia a Apple com novos dispositivosLeia a matéria completa no nosso parceiro Tecnologia: notícias e artigos - Revista...

Revista Oeste|Do R7 09/07/2024 - 23h43 (Atualizado em 09/07/2024 - 23h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌