Agronegócio em Goiás: Número de empregados atinge recorde Em 2023, o setor agrícola de Goiás alcançou um marco significativo, com mais de 1 milhão de empregados, representando o maior número...

(Foto: Pixabay)

Em 2023, o setor agrícola de Goiás alcançou um marco significativo, com mais de 1 milhão de empregados, representando o maior número em 11 anos. Esses dados foram revelados no primeiro boletim sobre o Mercado de Trabalho do Agronegócio em Goiás, publicado pelo Instituto Mauro Borges (IMB).

