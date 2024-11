Declaração de Privacidade Record News Record News|Do R7 08/06/2022 - 13h53 (Atualizado em 29/11/2024 - 17h21 ) twitter

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA RECORD NEWS

A sua privacidade é importante para nós da RECORD NEWS. Desta forma, desenvolvemos a presente Política de Privacidade (“ Política ”) que dispõe sobre a maneira como nós coletamos, obtemos, usamos e armazenamos as informações e dados que você nos confia, bem como a maneira que protegemos e tratamos tais informações.

As expressões “RECORD NEWS”, “nós” e “nosso” nesta Política de Privacidade referem-se à REDE MULHER DE TELEVISÃO LTDA., a qual é controladora de suas informações pessoais. Isso significa que a RECORD NEWS tomará as decisões referentes às finalidades e à forma pela qual suas informações serão tratadas.

A QUEM ESTA POLÍTICA SE APLICA

A presente Política aplica-se aos seguintes indivíduos:

Telespectadores da RECORD NEWS;

Demais clientes da RECORD NEWS;

Fornecedores e parceiros da RECORD NEWS, em conexão com o fornecimento de bens ou serviços à RECORD NEWS; e

Candidatos de processos seletivos da RECORD NEWS.

Gostaríamos de fornecer todas as informações necessárias para que você tome as suas próprias decisões a respeito de sua privacidade, inclusive como você pode atualizar, gerenciar, excluir essas informações e utilizar as nossas ferramentas.

INFORMAÇÕES PESSOAIS QUE COLETAMOS SOBRE VOCÊ

O termo “informação pessoal” ou “dado pessoal” nesta Política significa qualquer informação que seja relacionada a você e que nos permita identificá-lo(a), seja de forma direta ou quando em combinação com outras informações que possamos deter.

Podemos obter suas informações pessoais nas seguintes hipóteses:

Através de suas interações conosco, como quando você participa de nossas promoções, sorteios e concursos, quando se inscreve ou cadastra-se em alertas ou campanhas da RECORD NEWS, solicita informações por meio dos nossos canais de atendimento;

Quando você nos fornece algum bem ou serviço;

Quando você se candidata à alguma vaga de emprego divulgada pela RECORD NEWS.

As categorias de dados pessoais passíveis de coleta pela RECORD NEWS podem incluir:

Informações que você fornece à RECORD NEWS durante o seu relacionamento conosco, tais como nome completo, data de nascimento, endereço, número de telefone/celular, endereço de e-mail, documentos de identificação nacional (como RG, CPF E CNH), profissão, e outras informações fornecidas ao se comunicar conosco.

Especificamente para candidatos às vagas de emprego divulgadas pela RECORD NEWS: dados pessoais incluídos no currículo (CV), ou fornecidos durante as entrevistas, testes ou avaliações (como detalhes de competências, qualificações e experiência);

Caso você venha a compartilhar conosco, opcionalmente, informações pessoais que têm proteção especial sob a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), denominadas “dados sensíveis”, o uso de tais informações será feito apenas mediante a sua autorização, para fins de participação nos processos seletivos, e nunca para finalidades discriminatórias ilícitas ou abusivas.

FINALIDADE DO USO DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS

Em resumo, utilizamos suas informações pessoais para as finalidades abaixo:

Gerenciar nosso relacionamento com os telespectadores e clientes (e seus funcionários), incluindo o atendimento às solicitações dos clientes e aprimoramento de nossos serviços, efetuação do cadastro nos sistemas internos, e cumprimento de um contrato com o cliente;

Gerenciar nosso relacionamento com fornecedores e prestadores de serviços, incluindo a avaliação da adequação do fornecedor/prestador e de seu desempenho como fornecedor/prestador, facilitação do contato e a comunicação, melhoria dos processos de interação, efetuação do cadastro nos sistemas internos, emissão de notas fiscais, realização de pagamentos, e cumprimento de um contrato com o fornecedor/prestador;

Gerenciar nosso processo de recrutamento e seleção, para viabilizar a participação do candidato no processo seletivo, avaliar sua adequação ao cargo, e decidir quem será contemplado com a vaga. Os dados pessoais dos candidatos também serão utilizados para concessão de acesso às dependências da RECORD NEWS, quando necessário, e viabilizar comunicações;

Para cumprir nossas obrigações legais e regulatórias, tais como o cumprimento de leis aplicáveis, regulamentos, resoluções, solicitações e exigências de autoridades públicas e governamentais, ou tribunais ou outros fóruns de resolução de disputas;

Quando você nos dá o seu consentimento, em relação ao uso de seus dados pessoais em situações que exijam a sua autorização; e

Para nosso interesse legítimo ou interesse legítimo de terceiros, como para personalizar sua experiência com nossos serviços, para fins de prevenção e proteção a nossos direitos, entre outros.

Caso queira obter mais informações sobre os propósitos para os quais utilizamos as suas informações, entre em contato conosco através do e-mail: privacidade@recordnews.com.br.

COMPARTILHAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DAS INFORMAÇÕES

Podemos compartilhar suas informações pessoais com:

Consultores jurídicos externos da RECORD NEWS e outros prestadores de serviços terceiros que prestem serviços à RECORD NEWS, tais como serviços de tecnologia da informação, serviços de hospedagem de dados e serviços de entrega de e-mails;

A uma parte adquirente, a prestadores de serviços ou terceiros relacionados à consideração, negociação ou conclusão de uma transação na qual somos adquiridos ou fundidos com outra empresa, ou vendemos, liquidamos ou transferimos a totalidade ou parte de nossos ativos; e

Autoridades governamentais, agências reguladoras ou outras autoridades públicas pelas quais temos responsabilidade.

O compartilhamento servirá para os propósitos estabelecidos nesta Política, incluindo a contratação de prestadores de serviços terceirizados ou subcontratados, que podem atuar como agentes de tratamento de suas informações pessoais, inclusive para fins de processar, hospedar e armazenar dados, para execução do contrato da maneira mais eficiente, ou para cumprir com obrigações legais específicas às quais estamos sujeitos.

Neste processo, adotamos medidas apropriadas para garantir a segurança das informações pessoais e evitar a sua alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizado. Cláusulas contratuais específicas e outros mecanismos de transferência legalmente aceitáveis estão adequados e implementados em nossos procedimentos para proteção das informações. Entre em contato conosco caso queira mais informações a respeito das salvaguardas adotadas pela RECORD NEWS.

POR QUANTO TEMPO MANTEMOS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS

Suas informações pessoais serão usadas e armazenadas por nós durante o tempo necessário para responder aos propósitos legais, contratuais e comerciais da RECORD NEWS, incluindo a duração do seu relacionamento conosco e pelo período necessário depois disso para levar em conta quaisquer obrigações legais, contratuais ou comerciais em curso (por exemplo, para fins de auditoria interna, para atender às exigências regulamentares relacionadas à retenção de informações ou para responder a solicitações de autoridades governamentais) e o tempo necessário para suporte a quaisquer ações judiciais.

Se você for um candidato, caso você não venha a ser contratado pela RECORD NEWS, seus dados pessoais serão excluídos no prazo de 180 dias após a finalização do processo de recrutamento e seleção. Caso você se torne um empregado da RECORD NEWS, os prazos pelos quais a RECORD NEWS mantém seus dados pessoais estarão previstos na Declaração de Privacidade para Colaboradores.

A RECORD NEWS declara que implementa e atualiza continuamente medidas administrativas, técnicas e de segurança física para proteger as informações contra acesso não autorizado, perda, destruição ou alteração das mesmas.

SEUS DIREITOS

Você tem o direito de obter da RECORD NEWS, em relação aos dados tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

Direito de confirmação e acesso: obter detalhes das informações pessoais utilizadas por nós.

Direito de correção: corrigir, complementar ou atualizar seus dados.

Direito de anonimização, bloqueio ou eliminação: solicitar que seus dados sejam restringidos ou eliminados, nos casos em que esta solicitação não restrinja nossos direitos de manter os dados conforme a legislação assim o permita.

Direito de portabilidade: solicitar a transferência de suas informações pessoais.

Direito de informação sobre o compartilhamento: solicitar informações sobre as entidades com as quais nós compartilhamos os seus dados.

Direito de revogar o seu consentimento: gerenciar suas preferências de marketing através dos links de cancelamento de assinatura nos comunicados que vier a receber de nós, bem como cancelar qualquer consentimento dado a nós para lidarmos com suas informações pessoais.

Saiba que nem todos os direitos acima podem se aplicar a todos os casos. Você pode efetuar qualquer solicitação que deseje através do nosso canal de contato indicado ao final desta Política.

COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO

Em caso de dúvidas, comentário, solicitação ou alguma outra preocupação sobre a forma como utilizamos suas informações pessoais, entre em contato com o nosso Encarregado de Dados Pessoais, Grant Thornton Corporate Consultores de Negócios LTDA representada legalmente pela Alline Benfatti, através do seguinte e-mail: privacidade@recordnews.com.br.

ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Podemos fazer alterações a esta Política, de tempos em tempos. Qualquer nova versão desta Política será devidamente atualizada nos canais de comunicação da RECORD NEWS.

Última atualização: 29 de outubro de 2024