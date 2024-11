Famílias do Sindicato Rural de Casca recebem mais de R$ 1 milhão em operações de crédito Famílias do Sindicato Rural de Casca recebem mais de R$ 1 milhão em operações de crédito Feed TV - Arquivo de Agronegócio|Do R7 07/11/2024 - 14h10 (Atualizado em 07/11/2024 - 14h10 ) twitter

Famílias do Sindicato Rural de Casca

Produtores rurais que tiveram prejuízos acima de 30% em seus produtos devido às enchentes de maio, no Rio Grande do Sul receberam um importante auxílio do governo federal. Centenas de famílias serão beneficiadas com descontos que ultrapassam R$ 1 milhão. Saiba detalhes abaixo.

