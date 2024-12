São Paulo Rural: Fazendas da capital produzem 2 mil toneladas de alimentos por ano Um terço do território da cidade tem características rurais, com cultivo baseado na agricultura familiar e orgânica O conteúdo São... Feed TV - Arquivo de Agronegócio|Do R7 04/12/2024 - 20h30 (Atualizado em 04/12/2024 - 20h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sampa+Rural (Foto: Ciete Silvério)

Além dos asfaltos, prédios e viadutos, um terço do território da cidade de São Paulo tem características rurais e conta com uma rica produção baseada na agricultura familiar e orgânica. São cerca de 1.100 pontos de agricultura na cidade, que ficam concentrados nos distritos de Grajaú, Parelheiros e Marsilac, de acordo com dados do programa Sampa+Rural, da Prefeitura de São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Agronegócio e descubra mais sobre a produção rural na capital!

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Agronegócio:

Famílias do Sindicato Rural de Casca recebem mais de R$ 1 milhão em operações de crédito