O futuro do agronegócio está no Senar Play Plataforma de estudos gratuitos do Senar oferece cursos de capacitação em diversas áreas da agricultura Senar Play|Do R7 01/11/2024 - 14h39

Os cursos de capacitação gratuitos do Senar Play prometem profissionalizar os pequenos agricultores Divulgação

O agronegócio é um dos pilares da economia brasileira e também é responsável por colocar comida na mesa de milhões de pessoas. Além disso, diminui a pobreza no país - uma vez que garante a renda familiar de diversos pequenos agricultores.

Porém, assim como em todos os setores da sociedade, é preciso se atualizar devido ao avanço tecnológico que também chegou ao campo. Neste contexto, é fundamental se capacitar para crescer no ramo e ter um futuro brilhante. Uma ótima alternativa para se atualizar é o Senar Play.

Com cursos gratuitos para cada etapa do seu crescimento no agro, a plataforma oferece conhecimentos práticos que abrirão portas para novas oportunidades. Tudo isso com a praticidade, flexibilidade e autonomia que somente o ensino à distância pode proporcionar!

Não perca tempo e se matricule agora mesmo!