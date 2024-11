Plante a semente do amanhã com o Senar Play Plataforma de ensino do Senar oferece cursos de capacitação que irão te preparar para novas oportunidades no setor agropecuário e um futuro melhor Senar Play|Do R7 14/11/2024 - 11h29 (Atualizado em 14/11/2024 - 11h46 ) twitter

O agronegócio brasileiro oferece diversas oportunidades para produtores e trabalhadores rurais capacitados. Divulgação

A agricultura brasileira, uma das mais potentes do mundo, é extremamente importante para a economia do país, já que movimenta trilhões de reais ano após ano e é um dos pilares do nosso PIB. Além disso, também cumpre uma função social muito importante pois é responsável por dar sustento e comida para milhares de famílias.

Neste mercado de trabalho promissor, é importante estar preparado quando sua oportunidade aparecer . Porém, para isso, é necessário cultivar a semente do conhecimento. Afinal, só com ele será possível traçar planos e transformar os sonhos em realidade. Uma ótima alternativa para se capacitar e aprender mais sobre as tecnologias do campo é o Senar Play.

Com cursos gratuitos para cada etapa do seu crescimento no agro, a plataforma oferece conhecimentos que abrirão portas para você conquistar oportunidades no setor agropecuário . Tudo isso com a praticidade, flexibilidade e autonomia que somente o ensino a distância do Senar pode proporcionar!

Não perca tempo e se matricule agora mesmo!