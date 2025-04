Denúncia anônima leva à prisão de suspeito após confronto com a polícia em Manaus (AM) Suspeito de 22 anos foi preso, após troca de tiros no bairro São José, zona leste Amazonas no Ar|Do R7 24/04/2025 - 12h05 (Atualizado em 24/04/2025 - 12h05 ) twitter

Um suspeito de 22 anos foi preso, após trocar tiros com policiais militares da ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) no bairro São José, zona leste de Manaus. Ele e um comparsa estavam em um carro com placa adulterada e portavam uma arma de fogo.

A ação policial foi desencadeada por uma denúncia anônima que indicava a presença de indivíduos armados em veículo suspeito. Durante a abordagem, houve fuga e intenso confronto, resultando na prisão do suspeito, que já possui um extenso histórico criminal.

A polícia suspeita que os dois planejavam cometer assaltos na região e segue investigando o caso, para localizar o comparsa que conseguiu fugir.