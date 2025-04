Greve afeta transporte público e reduz circulação de ônibus em Manaus Apenas 70% da frota opera nos horários de pico após reajuste na tarifa Amazonas no Ar|Do R7 15/04/2025 - 11h52 (Atualizado em 15/04/2025 - 11h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade de Manaus enfrenta paralisação parcial do transporte público, devido ao impasse sobre o aumento da tarifa de ônibus e a retirada dos cobradores. A greve reflete a insatisfação dos trabalhadores com as mudanças propostas.

A passagem subiu de R$ 4,50 para R$ 5,00 após autorização do STF. Apenas 70% da frota opera nos horários de pico, o que afeta diretamente quem depende do transporte coletivo.

Enquanto a Prefeitura e o Ministério Público defendem a modernização do sistema, o Sindicato dos Rodoviários tenta garantir a permanência dos cobradores.