Jovem de 17 anos é preso com drogas escondidas em caixas de cereal no Amazonas A Polícia Civil desmantelou esquema de tráfico, com apreensão de maconha, cocaína e armamentos

Amazonas no Ar|Do R7 08/05/2025 - 10h17 (Atualizado em 08/05/2025 - 10h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share