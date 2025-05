Mulher dá à luz em lancha durante viagem no rio Urubu (AM) Com a chegada do SAMU, mãe e bebê foram levados ao hospital, após parto inesperado em comunidade ribeirinha

