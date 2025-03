Ônibus desce desgovernado em ladeira e bate em casa Esse é o segundo acidente no mesmo local em menos de 24 horas Amazonas no Ar|Do R7 13/03/2025 - 14h42 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h42 ) twitter

Em menos de 24 horas, uma casa na comunidade Santa Inês, Zona Leste de Manaus (AM), foi atingida duas vezes por veículos pesados. A situação alarmante destaca a insegurança enfrentada pelos moradores locais, com acidentes frequentes envolvendo caminhões e ônibus na íngreme Ladeira do Santa Inês.

Apesar das sinalizações de risco, os incidentes continuam, levando a pedidos de restrições de circulação de veículos pesados em horários comerciais. A comunidade clama por ações das autoridades para evitar tragédias futuras, enquanto o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana estuda possíveis soluções.