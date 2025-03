Piloto de barco dorme e embarcação em alta velocidade bate em barranco, em Itacoatiara (AM) Tudo aconteceu no rio Paraná e imagens viralizaram nas redes sociais Amazonas no Ar|Do R7 07/03/2025 - 14h34 (Atualizado em 07/03/2025 - 14h34 ) twitter

Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram um incidente no rio Paraná, em Novo Remanso, comunidade do município de Itacoatiara (AM), quando um piloto de barco adormeceu enquanto navegava, resultando em uma colisão com um barranco.

O evento foi registrado por uma testemunha que capturou o barco em alta velocidade. Ninguém ficou ferido e o piloto explicou que dormiu porque estava exausto após trabalhar na organização de uma festa de carnaval. Apesar do susto, o barco não sofreu danos significativos.