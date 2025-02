Uma tonelada de maconha é apreendida na divisa do Brasil com a Colômbia Entorpecente seria encaminhado para os estados do nordeste do Brasil, segundo as investigações Amazonas no Ar|Do R7 28/02/2025 - 12h49 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h49 ) twitter

Durante uma operação na fronteira do Brasil com a Colômbia, a polícia apreendeu uma tonelada de maconha tipo Skunk, destinada à distribuição no nordeste do país. A droga estava organizada em embalagens coloridas para facilitar o repasse. A operação, que contou com a colaboração de diversos departamentos de segurança, resultou na prisão em flagrante do responsável pelo armazenamento do entorpecente.

A Secretaria de Segurança Pública destacou a importância dessas ações para combater o tráfico de drogas, já que três toneladas foram apreendidas somente nesta semana. As investigações continuam para identificar outros envolvidos, com investimentos em tecnologia e parcerias com o Governo Federal para reforçar a segurança na região.