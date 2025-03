Dupla é presa após invadir casa e fazer idosos reféns em Manaus (AM) Os homens foram detidos enquanto tentavam fugir da residência Amazonas Record|Do R7 11/03/2025 - 11h42 (Atualizado em 11/03/2025 - 11h42 ) twitter

Dois criminosos foram presos, após invadirem uma casa e fazerem idosos reféns no bairro Cidade de Deus, em Manaus (AM). Usando uma arma caseira, a dupla intimidou as vítimas, mas foram capturados pela polícia antes de conseguirem fugir. A dupla é suspeita de outros crimes na região, sempre utilizando a mesma tática.

A polícia destaca a importância de denúncias da população para combater esses crimes.