Em Manaus (AM), famílias do bairro Jorge Teixeira convivem com medo de novo deslizamento de terra Moradores relatam que não houve mudanças desde a tragédia

Amazonas Record|Do R7 22/01/2025 - 16h07 (Atualizado em 22/01/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share