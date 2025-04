Acidente com ônibus na BR-319 deixa três feridos em via de difícil acesso Corpo de Bombeiros levou oito horas para chegar ao local do acidente

Balanço Geral Manaus|Do R7 24/04/2025 - 16h58 (Atualizado em 24/04/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share