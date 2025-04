Idosa é atropelada e morta ao atravessar a faixa de pedestres O condutor do veículo chegou a prestar socorro, mas a vítima não resistiu aos graves ferimentos Balanço Geral Manaus|Do R7 10/04/2025 - 14h03 (Atualizado em 10/04/2025 - 14h03 ) twitter

No último dia 09, no bairro Alvorada 2, em Manaus (AM), uma idosa foi atropelada e morta por um veículo, enquanto atravessava a faixa de pedestres.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que dona Ítala Mendonça tenta atravessar de um lado a outro na rua, quando é atingida por um carro prata e arremessada a, aproximadamente, 20 metros de distância.

Rafael Cordeiro, especialista em trânsito, comenta o acidente fatal e discute a necessidade de priorizar a segurança dos pedestres e a implementação de medidas para reduzir a velocidade dos veículos.