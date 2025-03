PI: Mulher reage a assalto com spray de pimenta e bandido acaba se dando mal Caso aconteceu em Teresina (PI) e teve desfecho inusitado Balanço Geral Manaus|Do R7 28/03/2025 - 15h17 (Atualizado em 28/03/2025 - 15h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um assalto em um depósito de bebidas em Teresina, Piauí, teve um desfecho inesperado quando uma funcionária reagiu utilizando spray de pimenta para imobilizar o assaltante. O incidente, capturado em vídeo, mostra a funcionária agindo rapidamente ao perceber a ameaça, pedindo ajuda a colegas e enfrentando o criminoso.

A ação corajosa das funcionárias e de um homem que as auxiliou resultou na imobilização do bandido. O vídeo gerou discussão sobre a reação apropriada em situações de assalto, especialmente para mulheres que trabalham no comércio.