Aprenda a dormir em 2 minutos com a técnica dos militares americanos

Alto contraste

A+

A-

Escola Educação Escola Educação (Escola Educação)

Você tem dificuldade para pegar no sono? Se a resposta for sim, uma técnica de relaxamento usada pelos militares americanos pode ser a solução para os seus problemas. Essa estratégia viralizou nas redes sociais, e muitas pessoas já começaram a aplicá-la. Aprenda a técnica e observe a diferença na sua qualidade de sono. Com ela, é possível dormir em apenas 2 minutos!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

Leia mais em Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

• Adeus, insônia! Durma em 2 minutos com a técnica dos militares americanos (FIM DE SEMANA)

• Startup italiana desenvolve trem que levita sobre a malha ferroviária existente

• Sem apetite? Veja 5 hábitos que podem resolver esse problema

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.