Mais de 45% do salário mínimo é comprometido com cesta básica em Salvador (BA) Alta nos preços de alimentos como café e banana pressiona orçamento das famílias na capital baiana Bahia no Ar|Do R7 08/04/2025 - 10h25 (Atualizado em 08/04/2025 - 10h25 )

O preço da cesta básica, em Salvador, na Bahia, subiu 8,5%, com destaque para a alta da banana e, principalmente, do café, que acumulou aumento de quase 106% no ano.

Diante da pressão no orçamento, consumidores têm reduzido o consumo da bebida e buscado marcas mais baratas. Em contrapartida, carne bovina e feijão registraram queda nos preços.

Atualmente, mais de 45% do salário mínimo é comprometido com a compra dos itens da cesta, o que obriga muitas famílias a fazer ajustes no consumo e a pesquisar alternativas em feiras livres.