Mulher é atacada com ácido e fogo pelo ex-companheiro em Salvador Vítima teve 70% do corpo queimado e agressor foi encontrado morto após o crime Bahia no Ar|Do R7 16/04/2025 - 10h30 (Atualizado em 16/04/2025 - 10h30 )

Uma mulher de 40 anos sofreu queimaduras em 70% do corpo, após ser atacada com ácido e fogo pelo ex-companheiro, no Uruguai, bairro da Bahia. O agressor foi encontrado morto horas depois, com indícios de envenenamento.

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher investiga o caso como tentativa de feminicídio. A vítima segue internada no Hospital Geral do Estado.