Chefe do tráfico da Bahia morre em confronto com a polícia em Aracaju Jadson Souza da Silva, conhecido como Gel, era procurado e comandava o crime no Jardim Santo Inácio Cidade Alerta BA|Do R7 27/03/2025 - 10h41 (Atualizado em 27/03/2025 - 10h41 )

O chefe do tráfico de drogas do Jardim Santo Inácio, na Bahia, Jadson Souza da Silva, conhecido como “Gel do Comando Vermelho”, foi morto em confronto com a polícia em Aracaju, em Sergipe.

Procurado pela justiça baiana, ele se refugiou na zona de expansão da capital sergipana, onde começou a dominar o tráfico local. A operação policial descobriu sua localização através de ligações com a facção em Salvador.

Durante a abordagem Gel reagiu armado, resultando em sua morte após troca de tiros. Ele já havia sido preso no Rio de Janeiro e estava na lista dos mais procurados pela Secretaria de Segurança Pública.

A operação revelou que ele utilizava uma casa alugada como depósito de drogas, reforçando sua influência criminosa na região.