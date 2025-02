Ex-diretora de abrigo que viajou com idosas é presa em Salvador (BA) Mulher é acusada de levar as vítimas sem o conhecimento das famílias Cidade Alerta BA|Do R7 20/02/2025 - 13h31 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h31 ) twitter

No último dia 18, foi presa a ex-diretora de um abrigo para idosos localizado no bairro Barris, no centro de Salvador (BA). A mulher é acusada de viajar com duas idosas sem o conhecimento das famílias.

A Polícia Civil, em especial as equipes da Delegacia do Idoso, tomou conhecimento do fato logo após o início da viagem e começou a monitorar a mulher, que após perceber toda a repercussão do caso, a ex-diretora decidiu retornar a Salvador (BA).

Na noite do último dia 18, ao chegar ao Terminal Rodoviário da capital baiana, a ex-diretora foi presa em flagrante por equipes da delegacia, as idosas foram resgatadas e puderam reencontrar as famílias.