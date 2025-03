PM é morto a tiros por ex-mulher PFEM A agente, identificada como Marleide, confessou ter matado o PM Emmanuel Lucas, após não aceitar o fim do relacionamento com ele Cidade Alerta BA|Do R7 11/03/2025 - 14h17 (Atualizado em 11/03/2025 - 14h17 ) twitter

Uma policial militar da Bahia matou a tiros o ex-companheiro, também policial militar, em Petrolina (PE).

A mulher, identificada como Marleide, confessou ter matado o PM Emmanuel Lucas, após não aceitar o fim do relacionamento com ele. De acordo com relatos, Emmanuel já estava se relacionando com outra mulher, que está grávida.

A Polícia Militar da Bahia informou que a autora se apresentou ao Comando Regional e foi encaminhada à delegacia.