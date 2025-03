Quarteto é preso com cocaína e crack em Salvador A ação foi realizada pelo motopatrulhamento da Polícia Militar Cidade Alerta BA|Do R7 07/03/2025 - 13h21 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h21 ) twitter

A Polícia Militar prendeu quatro pessoas durante uma operação no bairro Lobato, em Salvador (BA). O quarteto, formado por três homens e uma mulher, estava com cocaína e crack. Todos foram presos e as drogas apreendidas.

A ação foi realizada pelo motopatrulhamento, que conseguiu capturar os suspeitos após uma perseguição em vielas estreitas do bairro.