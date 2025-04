Bancários acusam C6 Bank de pagar PLR abaixo do previsto, mesmo com lucro de R$ 2,3 bilhões Foto: DivulgaçãoFuncionários do C6 Bank acusam o banco de pagar uma Participação nos Lucros e... Taktá|Do R7 10/04/2025 - 19h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 19h26 ) twitter

Foto: DivulgaçãoFuncionários do C6 Bank acusam o banco de pagar uma Participação nos Lucros e Resultados (PLR) inferior ao que é previsto na convenção coletiva da categoria, mesmo após a instituição ter registrado um lucro de R$ 2,3 bilhões em 2024. De acordo com o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, o banco criou uma comissão interna de empregados — sem participação do sindicato — para justificar os valores pagos. Essa comissão teria criado um programa próprio de resultados, desconsiderando os critérios estabelecidos na convenção coletiva da categoria, que prevê o acompanhamento do sindicato.

