Bebê com cordão umbilical e formigas no corpo é encontrado em caixa de papelão no norte da Bahia Reprodução/Redes SociaisUm recém-nascido foi encontrado abandonado em um matagal nos fundos de uma escola estadual... Taktá|Do R7 29/04/2025 - 17h41 (Atualizado em 29/04/2025 - 17h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Reprodução/Redes SociaisUm recém-nascido foi encontrado abandonado em um matagal nos fundos de uma escola estadual em João Dourado, no norte da Bahia, na última segunda-feira (28). Segundo a Polícia Militar, o bebê, do sexo masculino, foi localizado por um homem que observava o gado próximo à unidade escolar. Ele ouviu o choro de uma criança e, ao verificar uma caixa de papelão no local, encontrou o recém-nascido com o cordão umbilical e formigas pelo corpo.

Para mais detalhes sobre essa triste história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Rodoviários prometem atraso na saída dos ônibus nesta quarta-feira em Salvador

Cardeal Becciu recua e não participará do conclave que escolherá sucessor de Francisco

Incêndio atinge área residencial no Tororó; bombeiros atuam no local