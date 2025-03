Conab abre concurso com 403 vagas e salários de até R$ 8,1 mil Foto: Divulgação A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) lançou, nesta sexta-feira (28), o edital de... Taktá|Do R7 29/03/2025 - 06h25 (Atualizado em 29/03/2025 - 06h25 ) twitter

Foto: Divulgação A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) lançou, nesta sexta-feira (28), o edital de um novo concurso público com 403 vagas em todo o país. As oportunidades são para cargos de nível médio e superior, com salários que variam entre R$ 3.459,87 e R$ 8.140,88.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como se inscrever e as oportunidades disponíveis!

