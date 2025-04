Conselho Deliberativo do Vitória aprova contas de 2024 em reunião tensa Frente Vitória Popular / Redes SociaisO conselho Deliberativo do Vitória se reuniu na última segunda-feira... Taktá|Do R7 15/04/2025 - 17h30 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Frente Vitória Popular / Redes SociaisO conselho Deliberativo do Vitória se reuniu na última segunda-feira no Barradão para aprovar as contas referentes ao exercício de 2024. Com a presença de 75 conselheiros, o documento apresentado foi aprovado por maioria. No entanto, a reunião terminou em meio à confusão.

Para mais detalhes sobre essa reunião tensa e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

TJBA nega habeas corpus a rifeiro preso na Operação Falsas Promessas

Polícia e Santuário esclarecem que romeiro desaparecido não subiu o morro sagrado na Bahia

Homem é encontrado morto em Salvador com marcas de tiros e mãos amarradas