Coronel Paulo Coutinho é aposentado com salário equivalente a 43 salários mínimos; entenda
Taktá|Do R7
02/04/2025 - 19h46 (Atualizado em 02/04/2025 - 19h46 )

Foto: ReproduçãoO ex-comandante da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), coronel Paulo Coutinho, teve sua aposentadoria oficializada pelo Governo do Estado. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (2). Ele foi exonerado no final de março e receberá R$ 64.469,44 mensais na reserva remunerada. A quantia equivale a 43 salários mínimos.

Para mais detalhes sobre essa aposentadoria e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

