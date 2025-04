Estudantes da rede estadual representam a Bahia em feira científica nacional com projeto de leitura Foto: Charlene de JesusO ‘Clube de Leitura Colecionando Mundos’, do Colégio Estadual Professor Carlos Valadares,... Taktá|Do R7 24/04/2025 - 19h01 (Atualizado em 24/04/2025 - 19h01 ) twitter

Foto: Charlene de JesusO ‘Clube de Leitura Colecionando Mundos’, do Colégio Estadual Professor Carlos Valadares, localizado em Santa Bárbara, foi selecionado para representar a Bahia na expo nacional Milset Brasil. O evento será realizado em maio, no Ceará, e a participação da escola foi viabilizada por meio de edital da Secretaria da Educação do Estado (SEC), voltado à inserção de projetos da rede estadual em feiras científicas.

