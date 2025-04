Estudo do Ipea aponta falta de auditores como entrave para redução da informalidade no mercado de trabalho Foto: Agência Brasil Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) atribui o... Taktá|Do R7 05/04/2025 - 07h46 (Atualizado em 05/04/2025 - 07h46 ) twitter

Foto: Agência Brasil Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) atribui o elevado índice de informalidade no Brasil à queda na capacidade de fiscalização do Estado. A nota técnica, intitulada “Crescimento sem formalização do trabalho: déficit de capacidade fiscalizatória e necessidade de recomposição da burocracia especializada”, alerta que a estrutura atual do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) não é suficiente para garantir o cumprimento das leis trabalhistas.

Para entender melhor os impactos dessa situação e as propostas do Ipea, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

