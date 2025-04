Homem é encontrado morto em Salvador com marcas de tiros e mãos amarradas Google Street ViewUm homem foi executado a tiros nesta terça-feira (15), no bairro do Tororó,... Taktá|Do R7 15/04/2025 - 16h07 (Atualizado em 15/04/2025 - 16h07 ) twitter

Google Street ViewUm homem foi executado a tiros nesta terça-feira (15), no bairro do Tororó, em Salvador. Segundo informações preliminares, membros de uma facção criminosa são os principais suspeitos de envolvimento no crime. Durante a ação, um veículo estacionado na via foi atingido pelos disparos, assim como portões de residências próximas. O caso gerou temor entre os moradores, que relataram insegurança para circular pela região. De acordo com a Polícia Militar, equipes da 2ª Companhia Independente foram acionadas para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Amparo do Tororó. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem caído no chão, com as mãos amarradas e marcas de tiros no rosto. A autoria e motivação do crime ainda serão investigadas.

