Pagamento do abono salarial do PIS/Pasep começa nesta terça (14); saiba quem recebe Foto: Divulgação /Agência BrasildinheiroO pagamento do abono salarial do PIS/Pasep 2025 será realizado nesta terça-feira... Taktá|Do R7 14/04/2025 - 09h47 (Atualizado em 14/04/2025 - 09h47 )

dinheiro

Foto: Divulgação /Agência BrasildinheiroO pagamento do abono salarial do PIS/Pasep 2025 será realizado nesta terça-feira (15) para cerca de 4,3 milhões de trabalhadores nascidos nos meses de março e abril. O valor do benefício varia entre R$ 127 e R$ 1.518, conforme o número de meses trabalhados ao longo do ano-base de 2023.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre quem tem direito ao abono e como realizar o saque! saiba mais

