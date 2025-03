Protesto bloqueia rua principal de Cosme de Farias; ônibus ficam sem circular Foto: ReproduçãoNa noite desta segunda-feira (31), por volta das 18h, moradores atearam fogo em objetos... Taktá|Do R7 31/03/2025 - 20h06 (Atualizado em 31/03/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: ReproduçãoNa noite desta segunda-feira (31), por volta das 18h, moradores atearam fogo em objetos e bloquearam a rua principal do bairro Cosme de Farias. Nas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver os veículos parados na via enquanto os objetos pegam fogo. Além dos veículos particulares, a circulação de ônibus no local foi interrompida temporariamente por conta da interdição na via.

Para mais detalhes sobre o ocorrido, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Alexandre de Moraes autoriza Mauro Cid a viajar para SP para acompanhar competição de hipismo da filha

Número de UTIs públicas certificadas como excelência cresce 45%, mas ainda representa minoria no país

Faltou ao Enem 2024? Justificativa é obrigatória para garantir isenção em 2025