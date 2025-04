VÍDEO: Vereador Claudio Tinoco conduz debate e prevê mudanças na lei do Carnaval Foto: Gabriela Encinas/Tak TáFrente Parlamentar Carnaval 2026 Claudio TinocoO vereador Claudio Tinoco (União), conduziu a... Taktá|Do R7 07/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 07/04/2025 - 16h06 ) twitter

Frente Parlamentar Carnaval 2026 Claudio Tinoco

Foto: Gabriela Encinas/Tak TáFrente Parlamentar Carnaval 2026 Claudio TinocoO vereador Claudio Tinoco (União), conduziu a reunião da Frente Parlamentar na manhã desta segunda-feira (7) e falou com a equipe do Tak Tá sobre os próximos passos para transformar a legislação que regula a folia em Salvador.

