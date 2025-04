Vitória tropeça na estreia e só empata com Universidad de Quito no Barradão Foto: Victor Ferreira / ECVDepois de nove anos longe da Copa Sul-Americana, o Vitória reencontrou... Taktá|Do R7 03/04/2025 - 00h06 (Atualizado em 03/04/2025 - 00h06 ) twitter

Foto: Victor Ferreira / ECVDepois de nove anos longe da Copa Sul-Americana, o Vitória reencontrou a competição internacional nesta quarta-feira (3), mas não da forma como esperava. Jogando no Barradão, o Leão ficou no empate por 1 a 1 com o Universidad de Quito, em partida válida pela 1ª rodada do Grupo B. A frustração tomou conta dos torcedores, que viram a equipe desperdiçar a chance de vencer mesmo com um jogador a mais durante parte do segundo tempo.

