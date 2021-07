7º aniversário do Templo de Salomão será celebrado com reunião especial Cerimônia é aberta a todos, em especial aos mais sofridos; local já recebeu 24 milhões de visitantes

A- A+

Templo de Salomão, em São Paulo, comemorará sete anos de existência Eduardo Enomoto/29.07.2015/R7

No próximo sábado (31), um evento especial celebrará os sete anos do Templo de Salomão, sede da Igreja Universal do Reino de Deus, localizado no bairro do Brás, na zona leste da cidade de São Paulo (SP).

A programação do aniversário terá início às 17h, com a Santa Unção para os Levitas, Obreiros, Colaboradores, integrantes do Curso Preparatório para Obreiros (CPO) e voluntários dos Grupos da Universal, que tem como objetivo prepará-los para o Jejum de Daniel. Este momento será conduzido pelo Bispo Júlio Freitas, e acontecerá na Esplanada do Templo, em frente às bandeiras que simbolizam todas as nações onde a Igreja realiza o trabalho evangelístico.

Logo após, a partir das 17h15, a celebração seguirá no interior do Santuário, onde o Coral do Templo de Salomão apresentará um repertório preparado para esta data.

Templo de Salomão já foi visitado por mais de 24 milhões de visitantes Divulgação

À medida que for chegando, o público será recepcionado por bispos e pastores que oferecerão apoio e palavras de ânimo e fé a todos que estejam sofrendo e enfrentando alguma dificuldade em suas vidas.

Às 18h, terá início a reunião que clamará pelos aflitos e agradecerá a Deus pelos 7 anos em que Ele vem transformando vidas no Templo de Salomão. O culto será realizado pelo Bispo Renato Cardoso, responsável pela Universal no Brasil.

24 milhões de visitantes

Inaugurado em 2014, o Templo de Salomão foi construído a partir de uma inspiração que o Bispo Edir Macedo teve durante uma viagem em peregrinação a Israel: de que todas as pessoas pudessem pisar no chão e tocar nas pedras que testemunharam os eventos descritos na Bíblia.

A réplica do Templo de Salomão edificada no Brasil representa uma construção imaginada e projetada por Deus, e é uma oportunidade para aqueles que desejam conhecer e experimentar o Poder do Altíssimo, o Deus da Bíblia, Único e Verdadeiro Senhor -- , independentemente de crenças pessoais.

“A principal missão do trabalho, seja no Templo de Salomão ou em qualquer um dos Templos em mais de 130 países no mundo que a Universal está presente, o objetivo não é a exibição arquitetônica de um edifício, mas providenciar um lugar que a Palavra de Deus possa ser pregada, para que as pessoas possam chegar para ouvi-la, e elas, então, sejam transformadas no Templo do próprio Deus”. explica o Bispo Renato.

O Templo de Salomão já recebeu cerca de 24 milhões de visitantes.

Acessibilidade e serviços

Será respeitado o limite de ocupação do Templo, de acordo com o decreto vigente, bem como o distanciamento entre os presentes, o uso de máscaras de proteção. Álcool em gel ou água e sabão serão disponibilizados a todos os presentes, que também terão sua temperatura aferida.

Cerimônia especial será transmitida pela internet Divulgação

A cerimônia será transmitida, ao vivo, pela plataforma de streaming Univer Vídeo e pelos canais de comunicação da Universal.

Enquanto os pais se concentram nas reuniões realizadas no Santuário, o Templo disponibiliza um espaço seguro para as crianças. A EBI – Escola Bíblica Infantil possui uma estrutura preparada para receber e atender às necessidades das crianças e conta com uma equipe de educadoras treinadas. O responsável precisa apresentar um documento original com foto, que seja aceito em todo território nacional.

O estacionamento do Templo de Salomão é próprio, com uso gratuito durante a permanência no local.

Nas reuniões, intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) estão disponíveis para auxiliar pessoas com deficiência auditiva. Também é oferecida a tradução simultânea em hebraico, inglês, espanhol e francês.

O Templo também possui um posto médico com enfermeiros e ambulância de plantão, para o caso de alguma eventualidade.

Agenda: 7° Aniversário do Templo de Salomão

Data: 31/7

Horário: A partir das 17h

Endereço: Avenida Celso Garcia, 605, Brás, São Paulo (SP)