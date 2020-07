Abraham Weintraub é confirmado como diretor do Banco Mundial Ex-ministro da Educação deve assumir na primeira semana de agosto e, segundo a instituição, permanecer no cargo até 31 de outubro de 2020

Ex-ministro foi confirmado como diretor do banco Joédson Alves/EFE - 1500

Abraham Weintraub foi confirmado como diretor do Banco Mundial. A informação foi divulgada pela instituição na noite desta quinta-feira (30).

De acordo com o comunicado oficial, o ex-ministro da Educação foi eleito 'Diretor Executivo no Conselho do Banco' pelo grupo de países do chamado 'constituency'.

Com isso, Weintraub passa a representar um bloco formado por Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, Haiti, Panamá, Filipinas, Suriname e Trinidad e Tobago.

"O Sr. Weintraub deve assumir seu cargo na primeira semana de agosto e cumprirá o atual mandato que termina em 31 de outubro de 2020, quando a posição será novamente aberta para eleição", explica o Banco Mundial.

Saída do Ministério da Educação

Abraham Weintraub deixou o cargo de ministro da Educação no dia 18 de junho. O anúncio foi feito por ele em rede social após reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

"Agradeço a todos de coração, em especial ao presidente Jair Bolsonaro, o melhor presidente do Brasil", escreveu Weintraub à época.

A situação do ministro já era complicada desde a divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, em que Weintraub sugeriu colocar os "vagabundos" do STF na cadeia. A fala gerou críticas de ministros da Corte e de parlamentares.

Durante a reunião, o próprio Weintraub lembrava que era um ministro "ativista". Seus ataques nas redes resultaram em dezenas de processos na Justiça. Ao ficar fora do governo o ministro perde o foro privilegiado e esses processos serão remetidos às instâncias inferiores.

No final de maio (28), o agora ex-ministro criticou ainda a operação da PF (Polícia Federal) sobre o inquérito das fake news. Ele chamou o cumprimento de 29 mandados de busca e apreensão, que foram realizados em endereços ligados a apoiadores de Bolsonaro, de Noite dos Cristais brasileira, em referência ao trágico dia do regime nazista.