Ação oferecerá 600 vagas para pessoas com deficiência em SP Evento será no dia 18, das 9h às 17h, e contará com a participação de diversas empresas. Entre elas, Latam, Unisys e Cervejarias Kaiser Brasil

Mutirão do Emprego, promovido em novembro do ano passado, pelo CAT Divulgação/CAT

Dia 18 de julho, das 9h às 17h, será realizada a 7ª edição do Contrata SP Pessoa com Deficiência, na Universidade Mackenzie - Prédio 30 (Mackgrafe), na Rua da Consolação, 930 (próximo ao metrô Higienópolis – Mackenzie).

Ao todo serão ofertada 600 vagas em diferentes áreas, por empresas de diversos segmentos. Entre elas: elas Latam, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, B2W Digital, Viação Metrópole Paulista, Unisys, Paineiras Soluções Profissionais e Cervejarias Kaiser Brasil.

Os interessados devem comparecer com currículos e documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de Trabalho, laudo ou certificado de reabilitação profissional). Também é possível fazer um cadastro prévio para evitar filas no dia pelo site.

O profissional com deficiência que não tiver carteira de trabalho não precisa se preocupar. O CAT também realizará no evento a emissão da primeira ou segunda via do documento para pessoas a partir de 14 anos de idade. Para esse serviço, é preciso levar RG, certidão de nascimento ou de casamento original e uma foto recente 3x4. No caso de segunda via também é necessário apresentar a carteira anterior ou qualquer documento que contenha o número e a série dela.

O Contrata SP oferecerá, também, serviços que vão ajudar e orientar o trabalhador, entre eles: orientação sobre benefícios previdenciários, elaboração e cadastro de currículos, direitos e deveres da população com deficiência, serviços da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), direitos trabalhistas, serviços oferecidos pelos sindicatos dos trabalhadores e empregadores, além de inscrição para vagas de estágio, disponíveis na Prefeitura de São Paulo.

A ação é gratuita e é organizada pelas secretarias municipais da Pessoa com Deficiência (SMPED) e de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET) e pela Subprefeitura da Sé.

Serviço:

Contrata SP 7ª Edição

Local: Universidade Mackenzie - Prédio 30 (Mackgrafe)

Endereço: Rua da Consolação, 930 (próximo ao metrô Higienópolis – Mackenzie)

Horário: 9h às 17h

Inscrições candidatos: www.bit.ly/ContrataSP7candidatos

Mais informações: (11) 5667-5580 ou (11) 99973-8710