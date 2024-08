Advocacia ganha curso gratuito de Inteligência Artificial Generativa Sede da OAB-SP recebeu a aula inaugural nesta sexta-feira (9) Brasil|Do R7 09/08/2024 - 18h06 (Atualizado em 09/08/2024 - 18h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Inteligência artificial pode ajudar advogados brasileiros Reprodução/Record

A seção São Paulo da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil), em parceria com a escola de tecnologia Trybe, Jusbrasil e ITS (Instituto de Tecnologia e Sociedade), fizeram nesta sexta-feira (9) a aula inaugural do curso gratuito de inteligência artificial para advogados. O evento ocorreu nesta tarde na sede da ordem paulista e teve transmissão ao vivo pelo YouTube.

Leonardo Sica (Vice-presidente da OAB-SP), Matheus Goyas (CEO Trybe), Rafael Costa (CEO Jusbrasil) e Ronaldo Lemos (Cofundador e cientista-chefe ITS) discursaram sobre o impacto da aplicação da IA na prática jurídica, desafios e tendências futuras para a profissão.

O curso foi desenvolvido para atender as demandas específicas de profissionais do Direito para apoiá-los a trabalharem de forma mais estratégica e produtiva e prepará-los para o futuro do mercado de trabalho, aplicando com segurança conceitos e ferramentas de IA Generativa em seu dia a dia.

“A IA está transformando muitas profissões, e o direito não é exceção. Nosso objetivo com este curso é capacitar profissionais do direito a utilizar essa tecnologia de forma prática e eficaz, preparando-os para o futuro do mercado”, afirma Matheus Goyas, CEO da Trybe.

Publicidade

Com o curso, o aluno vai conseguir aplicar IA na análise, interpretação e redação de contratos e outros documentos, incluindo petições, cláusulas e opiniões legais; utilizar IA para resumir, analisar e extrair informações de documentos e PDFs; gerenciar grandes volumes de dados e documentos jurídicos com eficácia; integrar a IA de forma responsável à prática jurídica, considerando questões éticas e legais de privacidade e reduzir o tempo dedicado em atividades burocráticas e operacionais. Além disso, o aluno estará apto a compreender diversas ferramentas de IA generativa, incluindo opções especializadas no ecossistema jurídico, para extrair o que elas têm de melhor, atento aos aspectos de confiabilidade e credibilidade das informações.

O curso tem duração de 4 horas e é dividido em quatro módulos, abordando desde os fundamentos da IA até suas aplicações práticas no direito, como a avaliação do uso de algoritmos em sentenças, bem como questões éticas e legais de privacidade.

Publicidade

“A tecnologia oferece a chance de aprimorar a carreira e avançar mais rapidamente. E a inteligência artificial pode interpretar e otimizar processos, permitindo uma colaboração simbiótica entre humanos e máquinas. E no cenário atual, o uso da tecnologia é fundamental para se alcançar o sucesso profissional.”, comenta Leonardo Sica, Voce-Presidente da OAB-SP.

Segundo levantamento do portal ConJur, 2023 foi marcado por um aumento significativo na produtividade dos escritórios de advocacia devido às inovações digitais. Muitos advogados estão utilizando IA para leitura de publicações, e gravações de depoimentos e controle processual. O uso de IA tem ajudado a melhorar a eficiência operacional e a precisão na identificação de padrões e cláusulas relevantes. Além disso, uma pesquisa conduzida pela Lets Marketing com 75 bancas de advocacia, que representam cerca de 4.700 advogados, revelou que 69% dos escritórios planejam investir em IA até o final deste ano, sendo a economia de tempo o principal motivo para essa adoção.

Publicidade

“Essa é uma parceria que une a expertise em tecnologia e direito, navegando sobre caminhos confiáveis e seguros em que a IA pode colaborar com a produtividade e com a qualidade das demandas que envolvem o ecossistema da informação jurídica”, aponta Marina Marinho, Legal Expert do Jusbrasil, doutora em Direito e professora do curso.

Como se matricular no curso?

As matrículas já estão abertas, e o curso poderá ser concluído até o dia 31 de outubro. Para se matricular, é necessário preencher um formulário disponível no site. Após a inscrição, os participantes receberão um e-mail de confirmação com as instruções para acesso ao curso.

Os participantes que concluírem o curso receberão um certificado reconhecido pelas entidades parceiras. Para mais informações e para se inscrever, acesse esse site.