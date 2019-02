Alcolumbre define presidentes das comissões permanentes do Senado O assunto será discutido em reunião de líderes durante a tarde. A distribuição da presidência das comissões entre os partidos já está definida Alcolumbre define com líderes presidentes das comissões permanentes

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre Jane de Araújo/ Agência Senado 04.02.2019

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), vai concluir, nesta terça-feira (12), a composição das comissões permanentes da Casa. O assunto será discutido em reunião de líderes durante a tarde. A distribuição da presidência das comissões entre os partidos já está definida. O comando das duas principais comissões da Casa, a de Constituição e Justiça (CCJ) e a de Assuntos Econômicos (CAE) ficarão com MDB e PSD, respectivamente. Já as comissões de Serviços de Infraestrutura (CI) e de Assuntos Sociais (CAS) ficarão com o DEM e com o Podemos, respectivamente.

Votação

Definidos os partidos que vão ocupar as comissões, os líderes de cada legenda indicam, durante a Ordem do Dia em plenário, os nomes para compor o colegiado. Embora a definição de presidente e vice seja acertada por acordo, para cumprir o regimento interno da Casa é preciso haver uma votação. A eleição é feita na primeira reunião do colegiado, presidida pelo senador mais velho dentre os indicados para compor o colegiado. A votação é secreta. No caso da CCJ, o líder do MDB, Eduardo Braga (AM), vai indicar a senadora Simone Tebet (MS) e para a CAE, o líder Otto Alencar (BA) deve indicar o senador Omar Aziz (AM).

Indefinição

O senador Davi Alcolumbre quer contemplar o máximo de partidos nessa distribuição e, segundo ele, só falta definir nesse quebra-cabeças o espaço que partidos como PRB e PSC, que têm um senador cada, ocupará. Uma possibilidade é que Mecias de Jesus (PRB-RR) e Zequinha Marinho (PSC-PA), senadores estreantes na Casa, sejam contemplados com a presidência e a vice-presidência de uma comissão. “Lógico que com a representação de um senador os partidos têm que acolher a nossa sugestão. É o único impasse ainda que temos para reunião de líderes”, disse Alcolumbre.